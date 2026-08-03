Edivaldo Neiva, ex-secretário municipal de Saúde de Maceió, está com Guilherme Lopes

3 de agosto de 2026
0 69

A pré-candidatura de Guilherme Lopes a deputado estadual segue consolidada e conquistando novos apoios em diferentes regiões de Alagoas. Desta vez, quem passa a integrar o projeto é Edivaldo Neiva, ex-secretário municipal de Saúde de Maceió e profissional com ampla experiência na administração pública.

 

Formado em Direito e Ciências Contábeis, Edivaldo Neiva já ocupou importantes cargos públicos nas áreas de Administração, Finanças e Saúde. Ao longo de sua trajetória, acumulou conhecimento sobre o funcionamento da máquina administrativa e as principais necessidades da população.

 

Na área da Saúde, Neiva exerceu funções ao lado de José Thomaz Nonô, tendo assumido interinamente o comando da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. A experiência ampliou seu conhecimento sobre a gestão dos serviços públicos e os desafios enfrentados pela população mais vulnerável.

 

 

Fonte: Assessoria

 

3 de agosto de 2026
0 69

Artigos relacionados

Transcope informa mudanças no transporte coletivo em Penedo aos domingos e feriados

3 de agosto de 2026

Pai morre ao tentar salvar filho de afogamento na Praia da Lagoa do Pau, em Coruripe

1 de agosto de 2026

Dois jovens morrem após moto bater em ônibus em Alagoas

1 de agosto de 2026

UPA de Penedo garante atendimento rápido e transferência aérea de paciente em estado grave

31 de julho de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.