Edivaldo Neiva, ex-secretário municipal de Saúde de Maceió, está com Guilherme Lopes

A pré-candidatura de Guilherme Lopes a deputado estadual segue consolidada e conquistando novos apoios em diferentes regiões de Alagoas. Desta vez, quem passa a integrar o projeto é Edivaldo Neiva, ex-secretário municipal de Saúde de Maceió e profissional com ampla experiência na administração pública.

Formado em Direito e Ciências Contábeis, Edivaldo Neiva já ocupou importantes cargos públicos nas áreas de Administração, Finanças e Saúde. Ao longo de sua trajetória, acumulou conhecimento sobre o funcionamento da máquina administrativa e as principais necessidades da população.

Na área da Saúde, Neiva exerceu funções ao lado de José Thomaz Nonô, tendo assumido interinamente o comando da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. A experiência ampliou seu conhecimento sobre a gestão dos serviços públicos e os desafios enfrentados pela população mais vulnerável.

Fonte: Assessoria