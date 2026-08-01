Pai morre ao tentar salvar filho de afogamento na Praia da Lagoa do Pau, em Coruripe

Pai morre ao tentar salvar filho de afogamento na Praia da Lagoa do Pau, em Coruripe

Uma tentativa desesperada de salvar o próprio filho terminou em tragédia na tarde deste sábado (1º), na Praia da Lagoa do Pau, em Coruripe, no Litoral Sul de Alagoas. Danilo Silva dos Santos, de 35 anos, morreu depois de entrar no mar para socorrer o adolescente de 14 anos que se afogava.

O filho conseguiu ser retirado da água por um surfista que estava na praia. Já Danilo acabou sendo levado pela correnteza e precisou ser resgatado por um pescador da região, que entrou no mar para ajudá-lo.

Quando foi retirado da água, o homem ainda apresentava sinais vitais. Uma enfermeira que trabalha em uma barraca da praia iniciou os primeiros atendimentos com o auxílio de moradores e familiares. Em seguida, Danilo foi levado em um veículo particular para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Coruripe, onde teve a morte confirmada.

A família é de Arapiraca e passava alguns dias na região desde a última quinta-feira (30). O afogamento aconteceu pouco depois da chegada à praia, quando o adolescente entrou no mar.

Fonte: Gazetaweb