Dois jovens morrem após moto bater em ônibus em Alagoas

1 de agosto de 2026
0 62
Acidente aconteceu na madrugada deste sábado (1º), na AL-420. — Foto: Cortesia

Dois jovens de 24 anos morreram após a motocicleta em que estavam bater de frente com um ônibus na madrugada deste sábado (1º), na Rodovia AL-420, na zona rural de São Miguel dos Campos, no interior de Alagoas.

 

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 5h e envolveu uma motocicleta Honda Pop. Os dois ocupantes da moto morreram na hora. As mortes foram confirmadas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Informações preliminares apontam que o ônibus seguia no sentido Roteiro–São Miguel dos Campos quando a motocicleta saiu da Ladeira do Coité para acessar a rodovia, em direção a Roteiro. Nesse momento, os veículos teriam batido de frente.

Fuga do motorista e perícia

 

O motorista do ônibus não foi encontrado no local do acidente.

Equipes da 1ª Companhia de Polícia Militar Independente (CPM/I) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) atenderam à ocorrência e isolaram a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O Instituto de Criminalística realizou a perícia, e os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: G1/AL

1 de agosto de 2026
0 62

Artigos relacionados

Pai morre ao tentar salvar filho de afogamento na Praia da Lagoa do Pau, em Coruripe

1 de agosto de 2026

UPA de Penedo garante atendimento rápido e transferência aérea de paciente em estado grave

31 de julho de 2026

Ex-empregado da Caixa em AL é investigado por suspeita de fraude em contas sociais

31 de julho de 2026

Agentes da SMTT de Penedo participam de capacitação sobre novos talonários eletrônicos

30 de julho de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.