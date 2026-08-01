Dois jovens morrem após moto bater em ônibus em Alagoas

Dois jovens de 24 anos morreram após a motocicleta em que estavam bater de frente com um ônibus na madrugada deste sábado (1º), na Rodovia AL-420, na zona rural de São Miguel dos Campos, no interior de Alagoas.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 5h e envolveu uma motocicleta Honda Pop. Os dois ocupantes da moto morreram na hora. As mortes foram confirmadas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Informações preliminares apontam que o ônibus seguia no sentido Roteiro–São Miguel dos Campos quando a motocicleta saiu da Ladeira do Coité para acessar a rodovia, em direção a Roteiro. Nesse momento, os veículos teriam batido de frente.

Fuga do motorista e perícia

O motorista do ônibus não foi encontrado no local do acidente.

Equipes da 1ª Companhia de Polícia Militar Independente (CPM/I) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) atenderam à ocorrência e isolaram a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O Instituto de Criminalística realizou a perícia, e os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: G1/AL