Transcope informa mudanças no transporte coletivo em Penedo aos domingos e feriados

3 de agosto de 2026
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A Associação das Empresas do Transporte Coletivo de Penedo (Transcope) enviou comunicado à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informando alteração na circulação dos ônibus aos domingos e feriados.

 

De acordo com a entidade que reúne os empresários autorizados a fazer o transporte de passageiros nas linhas urbanas, o serviço será reduzido aos domingos, funcionando das  06 horas ao meio-dia, mantendo o sistema atual de linha única, circulando de hora em hora.

 

Ainda de acordo com a Transcope, o serviço será suspenso durante os feriados nacionais por decisão da maioria dos permissionários que alegam prejuízo para ‘rodar’ com baixo fluxo de usuários do transporte coletivo nos feriados e nos períodos da tarde e da noite dos domingos.

 

As medidas informadas pela associação entram em vigor no próximo final de semana, a partir de domingo, 09 de agosto.

 

 

Por Secom PMP

3 de agosto de 2026
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