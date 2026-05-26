Anvisa aprova 1ª caneta de semaglutida sintética para diabetes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro do Ozivy, medicamento à base de semaglutida fabricado pela EMS. O produto é a primeira caneta emagrecedora de semaglutida sintética liberada para comercialização no Brasil após o fim da patente da Novo Nordisk.

De acordo com o anúncio da agência publicado na manhã desta terça-feira (26/5), o medicamento utiliza o mesmo princípio do Ozempic, que perdeu a exclusividade de comercialização em março deste ano. O registro do produto foi solicitado à Anvisa em 2023 e aprovado após análise técnica de eficácia, segurança e qualidade.

A solicitação de registro do Ozivy, da EMS, foi analisada pela Anvisa em uma fila prioritária para medicamentos da classe GLP-1, conhecidos como “canetas emagrecedoras”.

O medicamento foi aprovado para o tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2, podendo ser usado junto com dieta, exercícios ou outros remédios. Ele será vendido em canetas de aplicação semanal.

Diferente do Ozempic, o Ozivy precisa ficar na geladeira durante todo o uso, em temperaturas de 2°C a 8°C.

Após aprovado pela Anvisa, o medicamento ainda precisa ter o preço definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) para poder ser vendido.

Veja as aprovações:

Solução injetável de 1,34 mg/ml em cartucho de 1,5 ml com caneta aplicadora;

Solução injetável de 1,34 mg/ml em dois cartuchos de 1,5 ml;

Solução injetável de 1,34 mg/ml em cartucho de 3 ml;

Solução injetável de 1,34 mg/ml em dois cartuchos de 3 ml.

Fonte: Matrópoles