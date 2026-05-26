Aprova Penedo inicia aulas gratuitas para inscritos no concurso da PM Alagoas

O curso intensivo gratuito lançado pela Prefeitura de Penedo para melhorar a preparação de moradores da cidade comprovadamente inscritos no concurso da Polícia Militar de Alagoas, teve sua aula inaugural realizada na noite desta segunda-feira, 25.

Reunidos no ginásio da Escola Municipal Santa Luzia, concurseiros e concurseiras receberam as boas vindas da gestão da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), da unidade de ensino onde as aulas serão realizadas e da equipe HD Cursos, parceiro do Aprova Penedo.

Representando o prefeito Ronaldo Lopes, o gestor da Semed transmitiu o otimismo da governo Inovação e Crescimento com o sucesso dos penedenses no certame aberto pelo governador Paulo Dantas.

“Eu tenho certeza que os próximos militares que serão aprovados neste concurso da PM de Alagoas estão aqui, nesta noite”, afirmou Luciano Lucena, enaltecendo o interesse do 2º sargento da Polícia Militar Hugo Dias, responsável pelo curso que é referência positiva na aprovação de alunos em concursos.

No Aprova Penedo, as aulas serão presenciais, com professor na sala das turmas que irão funcionar durante o período noturno, exclusivamente na Escola Municipal Santa Luzia.

Como de praxe em uma aula inaugural, o responsável pelo curso comentou como será o dia a dia dos cem alunos contemplados com a iniciativa inédita da Prefeitura de Penedo.

Hugo Dias informou que o sistema será intensivo, focado na solução de questões do CESPE/Cebraspe – instituição que prepara as provas do concurso da PM AL – e realização de simulados.

Ele ressaltou ainda o compromisso assumido por cada um, focado na atenção às aulas, e que alunos faltosos serão substituídos por quem tentou ingressar no Aprova Penedo e está na lista de espera.

Ao todo, 232 inscrições foram registradas em menos de 24 horas. Além do critério de ordem de inscrição, quem deixou de anexar algum documento – a exemplo do comprovante de residência em Penedo ou pagamento da taxa de inscrição do concurso – perdeu a oportunidade de entrar no cursinho que não cobra nada dos alunos, a não ser dedicação ao estudo.

“O curso vai durar aproximadamente de 45 a 50 dias, a gente vai trabalhar até o dia da prova, com todas as aulas aqui na Escola Santa Luzia, no turno noturno, de segunda a sexta-feira. A gente também vai fazer um trabalho para as atividades físicas do concurso aos sábados, vamos fazer uma preparação bem completa”, disse Hugo Dias, agradecendo a pareceira da Prefeitura de Penedo.

Fonte: Secom PMP