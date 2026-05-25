Vereador Valdy Vasconcelos defende atuação legislativa e cobra mais casas populares em penedo

25 de maio de 2026
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Em pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Penedo, o vereador Valdy Vasconcelos subiu o tom para defender a imagem do parlamento municipal, como tuambém apresentou novos investimentos em infraestrutura e cobrou do Poder Executivo a ampliação de programas habitacionais para famílias de baixa renda.

 

Defesa do Poder Legislativo

 

O parlamentar iniciou o discurso rebatendo o que classificou como “críticas infundadas” contra os membros da Casa Sabino Romariz. Valdy enfatizou a importância do trabalho dos vereadores e defendeu o papel fiscalizador e legislativo da Câmara como pilares essenciais para o desenvolvimento de Penedo. Segundo ele, oposição e críticas são legítimas, desde que pautadas em fatos reais e no respeito institucional.

 

Recursos para Pavimentação

 

No campo das ações práticas, o vereador anunciou a garantia de emendas parlamentares destinadas à pavimentação de vias públicas. Os recursos, viabilizados por meio do deputado federal Daniel Barbosa, serão aplicados em obras de calçamento no Conjunto Areal e no Povoado Palmeira Alta, atendendo a antigas reivindicações das duas comunidades.

 

Apelo por Habitação

 

O déficit habitacional também foi alvo de cobranças contundentes por parte de Vasconcelos. Embora tenha reconhecido o impacto positivo das 400 casas populares já previstas para o município, o vereador cobrou um esforço maior da administração pública para conseguir novos projetos. Para ele, a demanda da população carente exige um número significativamente maior de moradias.

 

 

Por Redação

25 de maio de 2026
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