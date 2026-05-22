Concurso do Corpo de Bombeiros de Alagoas oferece 344 vagas para oficiais e praças

O Governo de Alagoas publicou, nesta sexta-feira (22), o edital do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL). O certame oferece 344 vagas, entre oportunidades imediatas e cadastro de reserva, para os cargos de Oficial de Estado-Maior, Praça Bombeiro Militar Combatente e Praça Bombeiro Militar de Motomecanização.

O concurso será realizado pela Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca responsável pelo certame.

O edital completo do concurso está disponível no Diário Oficial do Estado e no portal do Cebraspe. Ao todo, serão ofertadas 44 vagas para Oficial de Estado-Maior, 210 para Praça Bombeiro Militar Combatente e 90 para Praça Bombeiro Militar de Motomecanização, considerando vagas imediatas e cadastro de reserva. Do total, 20% são reservadas para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

O governador Paulo Dantas anunciou o certame em suas redes sociais, destacando que o edital publicado nesta sexta-feira (22) faz parte do maior ciclo de concursos públicos já realizado em Alagoas.

“Está publicado o edital do Corpo de Bombeiros. São 344 vagas para quem quer proteger e fazer a diferença na vida dos alagoanos. Agora é com você: baixe o edital e comece a se preparar, porque eu tenho certeza que uma vaga é sua”, anunciou Paulo Dantas.

Já são 10 concursos lançados em 2026 pelo Governo de Alagoas, totalizando 1.766 vagas em diferentes áreas da administração estadual, que contemplam órgãos das áreas de segurança pública, gestão, educação, infraestrutura, trânsito, controle interno, pesquisa científica e mobilidade urbana.

Provas

As provas objetivas e discursivas para o concurso do CBMAL serão aplicadas nas cidades de Maceió e Arapiraca. Já as etapas de teste de aptidão física, avaliações médicas, psicológicas e procedimentos de heteroidentificação ocorrerão em Maceió.

O processo seletivo contará com provas objetiva e discursiva, teste de aptidão física, avaliação médica, avaliação psicológica, exame toxicológico, além de investigação social e análise de idoneidade dos candidatos.

Para ingresso no Curso de Formação de Oficiais (CFO), os candidatos devem possuir ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, categoria “B”. Durante o curso, os aprovados atuarão como cadetes, com remuneração inicial de R$ 3.874,43 no primeiro ano, chegando a R$ 11.563,77 na condição de aspirante.

Já os candidatos ao Curso de Formação de Praças (CFP) também precisam ter ensino médio completo. Para o cargo de Praça Combatente, é exigida CNH categoria “B”, enquanto para Motomecanização será necessária habilitação categoria “C” ou superior.

A remuneração prevista é de R$ 2.354,67 para aluno-soldado e de R$ 6.067,53 após a conclusão do curso e promoção à graduação de soldado.

Entre os requisitos para participação no concurso estão idade mínima de 18 anos e máxima de 30 anos até a data limite de inscrição, além de critérios de aptidão física, psicológica e antecedentes criminais. Também há exigência de altura mínima de 1,60 metro para homens e 1,55 metro para mulheres.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do Cebraspe. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 150. O edital também prevê hipóteses de isenção para candidatos em situações específicas previstas em legislação estadual, como desempregados, inscritos em programas sociais, doadores de sangue e medula óssea, além de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).