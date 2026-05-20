Prefeitura de Penedo propõe redução de 50% em taxas anuais para taxistas e mototaxistas de Penedo

20 de maio de 2026
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A Prefeitura de Penedo encaminhou à Câmara Municipal, nessa terça-feira (19), um projeto de lei que propõe a redução de 50% nas taxas anuais pagas por taxistas e mototaxistas do município. A medida também foi anunciada pelo prefeito Ronaldo Lopes no mesmo dia, reforçando o compromisso da gestão Inovação e Crescimento com os trabalhadores do transporte individual de passageiros.

 

A proposta atende a uma reivindicação apresentada por lideranças dos taxistas e mototaxistas e busca adequar os valores cobrados à realidade econômica das categorias, que exercem papel importante na mobilidade urbana e no atendimento diário à população penedense.

 

 A redução está prevista para o próximo exercício e será destinada aos profissionais em situação regular junto ao município.

 

Segundo o prefeito Ronaldo Lopes, o projeto é resultado do diálogo da gestão municipal com representantes das categorias.

 

“Atendendo à reivindicação das lideranças dos taxistas e dos mototaxistas, nós estamos enviando para a Câmara de Vereadores um projeto de lei dando desconto de 50% nas taxas que são cobradas anualmente para os taxistas e para os mototaxistas também”, afirmou o prefeito.

 

Além de garantir economia para os profissionais, a proposta incentiva a permanência dos trabalhadores no sistema regular, fortalece a organização do setor e contribui para a valorização de quem atua diariamente no transporte de passageiros em Penedo.

 

A iniciativa integra as ações da Prefeitura de Penedo voltadas ao desenvolvimento econômico, ao apoio às categorias profissionais e à construção de soluções que dialoguem com as necessidades da população.

 

Ronaldo Lopes também destacou o reconhecimento da administração municipal ao trabalho realizado por taxistas e mototaxistas.

 

“A todos os trabalhadores que são tão importantes para nossa cidade, contem com meu apoio sempre”, declarou.

 

O projeto de lei já foi protocolado na Câmara Municipal de Penedo e aguarda apreciação dos vereadores. Caso seja aprovado, a redução passará a valer conforme as regras estabelecidas na nova legislação.

 

 

Fonte: SECOM/PMP

 

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