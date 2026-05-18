Prefeitura de Penedo lança novo Diário Oficial Eletrônico próprio e moderniza publicação dos atos municipais

A Prefeitura de Penedo divulga oficialmente nesta segunda-feira, 18 de maio, o novo Diário Oficial Eletrônico do Município, disponível no endereço diario.penedo.al.gov.br. A plataforma, que já está no ar desde a semana passada, marca mais um avanço da gestão municipal no caminho da Inovação e Crescimento, fortalecendo a transparência pública, modernizando o acesso aos atos oficiais e ampliando a comodidade para servidores, instituições, fornecedores, órgãos de controle e toda a população.

Desenvolvido pela própria Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação, SECOM, o novo sistema substitui um serviço que desde 2013 era mantido por meio de contrato com empresa especializada. Com a nova estrutura, o município passa a contar com uma solução própria, hospedada em servidor da Prefeitura e criada para atender às necessidades da administração pública com mais autonomia, segurança e eficiência.

A implantação do Diário Oficial Eletrônico próprio representa economia para os cofres públicos e, ao mesmo tempo, um salto de modernidade. A plataforma oferece acesso público e gratuito às edições, ferramentas de pesquisa, painel de transparência, validação de documentos, QR Code, protocolo único e assinatura com hash SHA-256, recursos que reforçam a autenticidade das publicações e facilitam a conferência dos atos oficiais.

Outro ponto importante é que todo o banco de dados do sistema anterior foi preservado. Com isso, o histórico de publicações do Município permanece disponível para consulta, garantindo continuidade, segurança da informação e respeito à memória administrativa de Penedo. No portal, o cidadão encontra edições organizadas por data, número, tipo de publicação e ano, além de opções de dados abertos em formatos como CSV, JSON, XML e RSS.

O novo Diário Oficial também foi pensado para oferecer mais acessibilidade. A página conta com ferramentas de ajuste visual, leitura, contraste, ampliação de fonte, espaçamento, foco de leitura e recursos voltados à inclusão digital, ampliando o alcance das informações públicas para diferentes perfis de usuários.

Para a Prefeitura de Penedo, o lançamento oficial do novo Diário Oficial Eletrônico reforça o compromisso da gestão com a transparência, a inovação tecnológica e a responsabilidade com os recursos públicos. A iniciativa mostra que o município segue investindo em soluções próprias, modernas e eficientes, capazes de melhorar os serviços administrativos e aproximar ainda mais a informação oficial da população.

O novo Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Penedo pode ser acessado pelo endereço: diario.penedo.al.gov.br.

Fonte: SECOM/PMP