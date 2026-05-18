Mulher morre e cinco ficam feridos após tiroteio em festa em Arapiraca

18 de maio de 2026
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Ascom/ Polícia Científica de Alagoas

Uma mulher morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de quatro anos, durante uma festa realizada em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. A vítima fatal foi identificada como Erica Mariana Barros da Silva, de 34 anos. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.

Entre os feridos estão a criança de quatro anos, um homem de 29 anos, um jovem de 20 anos, outro de 27 anos e uma mulher cuja idade não foi divulgada. Os nomes das vítimas não foram informados. Todos foram socorridos.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na noite do último sábado (16), no Conjunto Brisa do Lago, localizado no bairro Olho D’Água dos Cazuzinhas. Testemunhas relataram que houve um tumulto no local e, em seguida, disparos de arma de fogo foram ouvidos.

Quando os policiais chegaram, Erica já estava morta. As demais vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Emergência (HE) de Arapiraca. O estado de saúde delas não foi divulgado.

Além da Polícia Militar, equipes dos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC), assim como agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), estiveram no local para os procedimentos cabíveis.

Fonte: G1/AL

18 de maio de 2026
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