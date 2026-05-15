Jovem de 16 anos é baleado após criminosos simularem assalto em Arapiraca

Jovem de 16 anos é baleado após criminosos simularem assalto em Arapiraca

Um adolescente de 16 anos foi baleado na noite dessa quinta-feira (14), no Conjunto Brisa do Lago, em Arapiraca, Agreste de Alagoas.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição da Rocam, do 3º BPM, foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua do CRAS, nas proximidades da segunda praça das Cacimbas, no povoado Olho d’Água dos Cazuzinhos.

No local, a vítima relatou que estava em frente à residência com alguns colegas, também menores de idade, quando um veículo prata, de marca e placa não identificadas, parou na rua.

Em seguida, três homens encapuzados desceram do carro afirmando se tratar de um assalto e efetuaram disparos contra os adolescentes, que correram para escapar do ataque.

O jovem foi atingido por dois tiros, sendo um no punho de um dos braços e outro no dedo da outra mão. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado ao Hospital de Emergência do Agreste.

Segundo a PM, a vítima afirmou não saber a motivação do crime e disse não conseguir identificar os autores dos disparos.

O caso será investigado pelas autoridades competentes.

por Greyce Bernardino / Gazetaweb