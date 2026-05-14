Ronaldo e Guilherme Lopes conferem o avanço da obra da ponte e confirmam que será inaugurada ainda em 2026

Ronaldo e Guilherme Lopes conferem o avanço da obra da ponte e confirmam que será inaugurada ainda em 2026

O prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, e o pré-candidato a deputado estadual Guilherme Lopes visitaram, na manhã desta quinta-feira, 14 de maio, as obras da Ponte Hélio Nogueira Lopes, conhecida como Ponte Penedo/Neópolis. A visita foi realizada de barco pelo Rio São Francisco, permitindo acompanhar de perto o avanço da construção, que já apresenta uma estrutura bastante adiantada sobre o Velho Chico.

A agenda também contou com a presença da secretária municipal de Infraestrutura, Amanda Lima. Durante a vistoria, Ronaldo e Guilherme conferiram o andamento de uma das obras mais aguardadas da história de Penedo, com mais de 1 km de extensão e previsão de conclusão para o final de 2026.

A ponte representa um marco para o desenvolvimento do Baixo São Francisco. Após ser concluída, a ligação entre Penedo e Neópolis deve facilitar o deslocamento entre Alagoas e Sergipe, fortalecer o turismo, impulsionar o comércio, gerar empregos e abrir novas oportunidades para a população penedense.

Ronaldo Lopes é apontado como um dos grandes incentivadores para que a obra saísse do papel e se tornasse realidade. Ao longo dos últimos anos, o prefeito atuou para fortalecer a defesa desse projeto, considerado estratégico para o futuro de Penedo e de toda a região.

A construção também tem relação direta com o trabalho do agora ex-ministro dos Transportes, Renan Filho, pré-candidato ao Governo de Alagoas, que teve papel decisivo para o avanço da obra. Guilherme Lopes, pré-candidato a deputado estadual, também vem defendendo a ponte como símbolo de crescimento e promete seguir trabalhando para elevar o nome de Penedo e do Baixo São Francisco.

por Assessoria