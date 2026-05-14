Prefeitura de Penedo entrega mais 135 kits do Programa Cegonha Penedense

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou nesta quarta-feira (13), no Theatro Sete de Setembro, mais uma entrega de enxovais do Programa Cegonha Penedense. Ao todo, 135 gestantes e puérperas foram beneficiadas pela iniciativa que fortalece o cuidado materno-infantil no município.

Desde a criação do programa, em 2023, já foram entregues 1.325 kits enxovais para mamães penedenses, consolidando a ação como uma importante política pública voltada à promoção da saúde e ao acompanhamento gestacional.

Desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde, o Programa Cegonha Penedense busca ampliar a cobertura e a qualidade do pré-natal, incentivando as gestantes a realizarem todos os cuidados necessários durante a gravidez.

“O Cegonha Penedense é um programa que vai muito além da entrega do kit enxoval. Ele incentiva as gestantes a realizarem um pré-natal completo, acompanhando cada etapa da gravidez com responsabilidade e cuidado. Isso significa mais saúde para a mãe, mais segurança para o bebê e melhores indicadores para o nosso município”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Para serem contempladas, as participantes precisam cumprir critérios como iniciar o pré-natal até a 10ª semana de gestação, realizar no mínimo sete consultas, manter o esquema vacinal atualizado, fazer exames laboratoriais obrigatórios, ultrassonografia obstétrica, consulta odontológica e testes para Sífilis, HIV e Hepatites B e C.

Durante o evento, o prefeito Ronaldo Lopes parabenizou as gestantes pelo compromisso com o acompanhamento pré-natal e destacou o empenho das equipes de saúde do município.

“Quero parabenizar cada gestante que procurou os postos de saúde, fez o pré-natal corretamente e cuidou do seu bebê desde os primeiros meses de gestação. Esses kits são uma forma de presentear essas mães por toda essa dedicação e cuidado. Também parabenizo nossas equipes de saúde, que fazem um trabalho sério e comprometido. É por isso que os números da saúde de Penedo só crescem e mostram resultados positivos”, ressaltou o gestor.

A entrega dos kits representa mais do que um auxílio material às famílias. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde das mães e dos bebês, promovendo acolhimento, prevenção e mais qualidade de vida para a população penedense.

Por Assessoria SMS