Homem é preso em flagrante por armazenar imagens de abuso sexual infantil em Maceió
Um homem foi preso em flagrante, nesta terça-feira (12), suspeito de armazenar imagens de abuso sexual infantil, em Maceió, na capital alagoana. A prisão aconteceu durante uma operação nacional da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Alagoas (FICCO-AL).
De acordo com a Polícia Federal (PF), a Operação Assíncrono II, que acontece simultaneamente em 14 estados, tem como objetivo desarticular grupos criminosos envolvidos em furtos contra a Caixa Econômica Federal, falsificação de documentos e crimes de exploração sexual infantil cometidos na internet.
Ainda de acordo com a PF, em Maceió as equipes cumprem dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva.
A Operação Assíncrono teve início em março de 2026 e, inicialmente, investigava apenas furto e receptação de equipamentos da Caixa Econômica Federal. Mas, com o avanço das investigações, a polícia identificou uma rede criminosa ampla.
Os alvos da operação têm envolvimento em adulteração de documentos veiculares e notas fiscais, além de armazenamento e compartilhamento de imagens e vídeos contendo cenas de violência sexual infantil. Se somadas, as penas para esses crimes podem ultrapassar 16 anos de reclusão.
Fonte: G1/AL