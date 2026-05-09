Homem tenta aplicar golpe em banco, foge da polícia e é preso com arma falsa em Maceió

9 de maio de 2026
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Edvan Ferreira/Secom Maceió

Um homem de 44 anos foi preso suspeito de tentar aplicar um golpe bancário usando documento falso, nessa sexta-feira (8), no bairro da Ponta Verde, em Maceió. Segundo a Polícia Civil, ele também portava uma arma falsa.

De acordo com a polícia, a prisão foi realizada por equipes da Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit) após uma denúncia feita por um banco de São Paulo. A instituição informou que o suspeito tentava desbloquear um cartão bancário em nome de outra pessoa para realizar um saque em uma agência na capital alagoana.

Ainda segundo a denúncia, o homem já havia ido anteriormente a outra agência bancária, no bairro do Tabuleiro do Martins, onde teria feito uma transferência de R$ 62 mil utilizando um cartão pertencente a terceiros.

Quando os policiais chegaram à agência indicada, o suspeito já havia deixado o local. Durante buscas na região, ele foi localizado nas proximidades.

A Polícia Civil informou que, ao perceber a aproximação da equipe, o homem colocou a mão na cintura, simulando estar armado, e tentou fugir.

Os policiais conseguiram alcançá-lo e, durante a abordagem, encontraram um simulacro de arma de fogo na cintura do suspeito.

O homem foi levado para a Central de Flagrantes, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Fonte: G1/AL
9 de maio de 2026
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