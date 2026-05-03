Homem é preso por jogar álcool e ameaçar atear fogo na esposa e filho de 7 meses

Homem é preso por jogar álcool e ameaçar atear fogo na esposa e filho de 7 meses

Um homem foi preso no domingo (3), suspeito de jogar álcool na esposa e no filho, de sete meses, e ameaçar atear fogo nos dois, no bairro Benedito Bentes, em Maceió. O nome dele não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos pelo suspeito. Dentro da residência, os militares encontraram a mulher em prantos, com o bebê no colo.

A vítima relatou que, após uma discussão motivada por ciúmes, o companheiro teria jogado álcool nela e na criança, ameaçando incendiá-los.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio contra menor de 14 anos.

Por g1 Alagoas