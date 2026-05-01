Mega-Sena: aposta de Maceió acerta a quina e leva prêmio de R$104 mil; veja números

1 de maio de 2026
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Arquivo Pessoal

Uma aposta do tipo bolão com 26 cotas feita em Maceió acertou cinco dezenas no concurso 3002 da Mega-Sena, sorteado na quinta-feira (30), em São Paulo, e faturou R$104.050,18.

 

O prêmio principal acumulou. Além da quina na capital, outras 32 apostas de Alagoas acertaram quatro dezenas e levaram prêmio que varia de R$985 a R$14 mil, neste caso jogo também feito por bolão.

 

Os números sorteados na quinta-feira foram: 04 – 27 – 51 – 52 – 54 – 58 .

 

Para apostar na Mega-Sena

 

 

As apostas podem ser realizadas até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

 

Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.

 

Probabilidades

 

 

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

 

Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

 

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda de acordo com a instituição.

 

 

Por g1 Alagoas

1 de maio de 2026
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