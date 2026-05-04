Penedo é destaque na etapa Baixo São Francisco do Circuito Regional das Feiras de Agricultura Familiar

4 de maio de 2026
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Deywesson Duarte

Alimentos frescos e produzidos sem uso de agrotóxicos deram um colorido especial ao comércio de Penedo nesta quinta-feira, 30. Expostos entre peças artesanais, plantas ornamentais, mel e seus derivados, a força do trabalho no campo foi destaque durante a etapa do Baixo São Francisco do Circuito Regional das Feiras de Agricultura Familiar e Economia Solidária.

 

Sob as tendas instaladas no Largo São Gonçalo, o trabalho itinerante do Governo de Alagoas e da Unicafes mostra como a agricultura vive uma nova fase de desenvolvimento, impulsionada pela Prefeitura de Penedo.

 

“Quando nós assumimos a administração do município, em janeiro de 2021, a prefeitura comprava menos de 300 mil reais dos agricultores familiares para alimentos da merenda escolar e agora nós estamos chegando perto de dois milhões de reais investidos aqui, recursos direcionados aos nossos agricultores que estão produzindo cada vez mais e que também são orientados para que possam participar das chamadas públicas, de forma individual ou organizados em associações e cooperativas”, destacou o prefeito Ronaldo Lopes.

Deywesson Duarte

 

O gestor que tem uma atenção especial para as famílias da zona rural de Penedo parabenizou o trabalho desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola (SEMDAGRO), pasta administrada pelo vice-prefeito Valdinho Monteiro.

 

Na abertura do evento, Valdinho agradeceu o apoio incondicional do prefeito pela sensibilidade às demandas dos que vivem no meio rural, mencionando investimentos em dois setores que estavam abandonados, apesar do comprovado potencial de geração de emprego e renda.

 

“A gente vem fazendo um grande trabalho, envolvendo diversos parceiros também, resgatando a rizicultura com a produção do arroz sequeiro na região da Ponta Mofina e no ano passado, colhemos mais de 500 toneladas”, frisou, elogiando a atuação da equipe técnica da SEMDAGRO na ação que envolve ainda a CooperFlores.

Deywesson Duarte

 

Valdinho Monteiro também agradeceu o apoio da Câmara de Vereadores ao desenvolvimento do município que agora tem uma indústria de beneficiamento de pescado em atividade, referindo-se ao funcionamento da unidade construída pela Codevasf que está sendo tocada por uma cooperativa, enaltecendo a articulação de Guilherme Lopes para ativar a piscicultura na região do Baixo São Francisco.

 

Encantando com a evolução da cidade que conhece desde criança e que não retornava há uma década, o secretário estadual de Agricultura e Pecuária, Marcelo Melo, relacionou as melhorias com a administração Ronaldo Lopes/Valdinho Monteiro.

 

“A cidade está linda, bem cuidada e essa é a diferença que faz um grande gestor”, afirmou o representante do governador Paulo Dantas. ”Eu estive aqui com o deputado Isnaldo Bulhões, minha esposa e os meninos, viemos a Piaçabuçu para conhecer as dunas e dormimos aqui em Penedo, no hotel São Francisco, isso há aproximadamente uns 10 anos, mais ou menos, e olha como muda a cidade. É quando a gente vê um grande gestor que trata a sua cidade com amor, com cuidado e com carinho”, afimou Marcelo Melo.

 

Além do reconhecimento aos trabalhos na cidade polo do Baixo São Francisco, o secretário estadual também respondeu positivamente ao pleito do prefeito e do vice de Penedo para que a Embrapa também torne-se parceira nessa nova fase da rizicultura no município que já foi o maior produtor de arroz da região ribeirinha, entre Alagoas e Sergipe.

 

“A gente precisa trabalhar para mudar a vida das pessoas, eu acho que a gente tem que passar e deixar a nossa marca e a nossa marca é essa, saber que a vida de um produtor, de um agricultor, de uma agricultora, melhorou depois de tudo que foi feito quando a gente trabalhou e o que o Ronaldo está fazendo é mudando a vida das pessoas aqui. Penedo é outra depois de Ronaldo Lopes”, pontuou Marcelo Melo.

 

 

Por Secom PMP

4 de maio de 2026
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