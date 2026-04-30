Programa Visão Para Todos viabiliza mais de 7 mil atendimentos para alunos da EJA em Penedo

Programa Visão Para Todos viabiliza mais de 7 mil atendimentos para alunos da EJA em Penedo

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulga o balanço final das ações do Programa Visão Para Todos para alunos e alunas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), primeiro público-alvo do maior programa de saúde ocular da região do Baixo São Francisco.

A iniciativa do governo Inovação e Crescimento foi lançada em 05 de maio, com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Luciano Amaral, trabalho que já avançou para estudantes com até 08 anos de idade da rede pública municipal, etapa que antecede ao Visão Para Todos nos postos de saúde, ou seja, para toda a população penedense.

O plano de trabalho da fase direcionada para jovens, adultos e idosos matriculados em turmas da EJA da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) atendeu 1.171 estudantes, com a realização de 7.754 procedimentos oftalmológicos.

A assistência de caráter integral e gratuita também disponibilizou 750 óculos para alunos que apresentaram necessidade, garantindo melhores condições de aprendizado e bem-estar.

“Finalizamos essa primeira etapa do Programa Visão Para Todos com um sentimento muito grande de dever cumprido. Foram 1.171 alunos da EJA atendidos, quase 8 mil procedimentos realizados e 750 óculos garantidos gratuitamente para quem precisava. Isso significa devolver qualidade de vida, melhorar o aprendizado, facilitar a rotina e cuidar de pessoas que, muitas vezes, passaram anos sem acesso a uma avaliação oftalmológica completa. E o programa não para por aqui. Nós já iniciamos a segunda etapa, voltada às crianças, levando os atendimentos para dentro das próprias unidades escolares, com autorização dos pais, para identificar precocemente alterações visuais e garantir que nossas crianças cresçam, aprendam e se desenvolvam com mais saúde. Esse é o compromisso do prefeito Ronaldo Lopes: cuidar das pessoas em todas as fases da vida, com prevenção, acesso e dignidade”, afirma a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Prevenção

O Programa Visão Para Todos tem papel fundamental na identificação precoce de problemas visuais que podem impactar diretamente o desempenho escolar e as atividades do dia a dia.

Os serviços oferecidos por meio da iniciativa inédita em Penedo e região incluem consultas oftalmológicas aos exames essenciais como teste ortóptico, tonometria, mapeamento de retina, biomicroscopia, topografia, campimetria, paquimetria e curva de pressão ocular.

Além disso, o programa também viabiliza exames laboratoriais importantes, como hemograma, glicemia e coagulograma, bem como eletrocardiogramas e encaminhamentos para procedimentos específicos, como capsulotomia a YAG laser e cirurgias de catarata, pterígio e glaucoma, assim como encaminhamento para endocrinologista para pacientes diabéticos.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca que ações como essa fortalecem a atenção básica e ampliam o acesso da população a serviços especializados, contribuindo para a inclusão social e educacional.

Por Assessoria SMS