Inovação da Prefeitura de Penedo criada pela SEMFAZ será apresentada em evento nacional
Uma ferramenta tecnológica desenvolvida pela área técnica da Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ) da Prefeitura de Penedo foi aprovada para o 15º Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração – Congresso Consad de Gestão Pública.
Com o título “Usabilidade e Construção Compartilhada em Sistemas de Gestão Municipal: O Caso do Arquiva+”, o trabalho inovador será apresentado no eixo temático “Gestão Eficiente e Sustentável: práticas e desafios na Administração Pública” durante o evento que será realizado de 20 a 22 de maio, em Fortaleza-CE.
A iniciativa da SEMFAZ Penedo busca aprimorar os fluxos de trabalho, promover maior eficiência na gestão pública e contribuir para a reinvenção da administração frente aos desafios e oportunidades do mundo contemporâneo.
“A nossa participação no Congresso Consad de Gestão Pública representa, além do reconhecimento acadêmico e técnico, uma oportunidade estratégica de inserção do município em um dos mais relevantes espaços de debate sobre gestão pública no país”, destaca a secretária municipal de Fazenda Karine Silva.
Ainda de acordo com esse contexto de alcance nacional, o trabalho que será apresentado durante o congresso dará visibilidade à experiência exitosa desenvolvida da gestão Inovação e Crescimento, especialmente no que se refere à construção e utilização do sistema Arquiva+.
O Consad avança como ambiente qualificado para a troca de experiências, disseminação de boas práticas e construção de soluções inovadoras, proporcionando interação entre gestores, especialistas e instituições de diversas esferas governamentais.
Dessa forma, além de compartilhar a experiência criada pela Prefeitura de Penedo, a participação da SEMFAZ no congresso possibilita a absorção de conhecimentos práticos e tendências contemporâneas, especialmente nas áreas de transformação digital, eficiência administrativa e inovação em serviços públicos, incorporando novas perspectivas, metodologias e soluções que possam ser adaptadas à realidade local, contribuindo para o contínuo aprimoramento da gestão pública e da prestação de serviços à população.
Por Secom PMP com SEMFAZ