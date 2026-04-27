Moradores da Travessa José Coelho sofrem com cratera e Valdy Idalino cobra providências na Câmara

27 de abril de 2026
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A situação dos moradores da Travessa José Coelho, em Penedo, virou pauta de cobrança na última sessão ordinária da Câmara Municipal. Na quinta-feira passada, o vereador Valdy Idalino utilizou a tribuna para relatar o descaso enfrentado pela comunidade, agravado pelas fortes chuvas que atingiram a região recentemente.
De acordo com o parlamentar, um enorme buraco a céu aberto se formou na localidade, transformando-se em um foco de doenças e perigo. “A situação está lamentável. Recebi fotos e vídeos de moradores que não aguentam mais conviver com o lixo acumulado e a invasão de ratos e cobras vindos desse buraco”, afirmou Valdy.
Apelo ao Poder Executivo
Durante seu discurso, o vereador direcionou um apelo direto ao Secretário de Serviços Públicos, Ivo Costa, pedindo urgência na manutenção da via. O acúmulo de detritos e a falta de saneamento no local têm tirado o sossego das famílias, que temem pela segurança de crianças e idosos.
Com o período chuvoso, o problema tende a piorar caso uma intervenção não seja feita imediatamente. A expectativa agora é que a Secretaria de Serviços Públicos inclua a Travessa José Coelho no cronograma de reparos emergenciais da prefeitura.
por Redação
27 de abril de 2026
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