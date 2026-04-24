CBF divulga local da convocação final para a Copa do Mundo

A CBF informou, nesta sexta-feira (24/4), que o local da convocação final será o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro

24 de abril de 2026
A Confederação Brasileira de Futebol divulgou o local oficial da convocação final do treinador Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O comandante italiano anuncia, no dia 18 de maio, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, os 26 nomes que compõem os escolhidos para representar a Seleção Brasileira no Mundial. O evento está marcado para às 17h.

 

O evento será restrito à imprensa, patrocinadores e convidados. Após a convocação de Ancelotti, os atletas se apresentam na Granja Comary no dia 27 de maio para começar os preparativos finais para a Copa do Mundo.

 

 

Fonte: Metrópoles

