CBF divulga local da convocação final para a Copa do Mundo
A CBF informou, nesta sexta-feira (24/4), que o local da convocação final será o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro
A Confederação Brasileira de Futebol divulgou o local oficial da convocação final do treinador Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O comandante italiano anuncia, no dia 18 de maio, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, os 26 nomes que compõem os escolhidos para representar a Seleção Brasileira no Mundial. O evento está marcado para às 17h.
O evento será restrito à imprensa, patrocinadores e convidados. Após a convocação de Ancelotti, os atletas se apresentam na Granja Comary no dia 27 de maio para começar os preparativos finais para a Copa do Mundo.
