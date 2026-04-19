CSA perde para o ASA, de virada, em jogo polêmico pela 3ª rodada da Série D: 2 a 1
No clássico alagoano pela terceira rodada do Brasileiro da Série D, o CSA começou à frente no placar, mas sofreu a virada do ASA, perdendo por 2 a 1, em duelo válido pelo Grupo A10, na tarde deste domingo (19).
A partida foi disputada no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.
O gol do Azulão foi de Rian Santana, enquanto Alex Bruno marcou os dois tentos do Alvinegro, todos na segunda etapa. O segundo gol alvinegro foi feito graças a um pênalti, que foi bastante contestado pelos jogadores azulinos. Com o resultado, o CSA é o terceiro colocado do grupo A10, com 6 pontos. E o Alvinegro é o 2º colocado, com 7 pontos.
O próximo desafio azulino na competiçaõ será contra outro clube alagoano, o CSE, no sábado (25), a partir das 16 horas, no Rei Pelé. Já o Alvinegro vai encarar a Juazeirense, no domingo (26), a partir das 15h30, no Adauto Moraes, em Juazeiro-BA.
Ficha técnica
ASA – Rafael Mariano; Paulinho, Fábio Aguiar, Jackson (Danilo Mendes) e Arthuzinho (Wesley); Vitão (Higor Leite), Allef e Sammuel; Gabriel Motta (Jailson), Alex Bruno e Wandson (Richard Franco). Técnico: Itamar Schülle.
CSA – Wellerson; Caio Hila (Marcos Ytalo), Lucão, Rayan e Ailton; Camacho, Kayllan, Fabrício Bigode (Matheus Sacramento) e Dudu Figueiredo (Félix Jorge); Rian Santana (Matheus Souza) e Matheus Melo (Lucas Silva). Técnico: Moacir Júnior.
Árbitro – Marcel Phillipe Santos Martins (SE).
Assistentes – Rondinelle dos Santos Tavares (AL) e Maxwell Rocha Silva (AL).
Quarto árbitro – Jonata de Souza Gouveia (AL).
