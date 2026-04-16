Prefeitura de Penedo alerta sobre avanço da gripe em Alagoas e reforça vacinação nos postos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Penedo alerta à população sobre o aumento dos casos de gripe em Alagoas e do crescimento das ocorrências de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado.

O Boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz, aponta um aumento de 27% nos casos de Influenza em todo o país no período entre 22 e 28 de março. A pesquisa também mostra Alagoas em nível de alerta de risco para doenças respiratórias, com duas mortes por gripe Influenza A registradas este ano.

Diante desse cenário, a Secretaria de Saúde de Penedo reforça a importância da vacinação como principal forma de prevenção contra complicações causadas pela gripe. As doses estão disponíveis gratuitamente em todas as unidades de saúde do município para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Entre os públicos contemplados estão idosos, crianças, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, profissionais da saúde, professores e demais grupos elegíveis. Além da imunização, a orientação é que a população mantenha hábitos preventivos, como higienizar frequentemente as mãos, evitar aglomerações em caso de sintomas gripais e procurar atendimento médico ao apresentar febre persistente, falta de ar ou agravamento do quadro clínico.

O vírus Influenza A (H3N2), popularmente conhecido como “supergripe”, segue em circulação no país e apresenta maior capacidade de transmissão. No entanto, pesquisadores da Fiocruz esclarecem que a cepa não apresenta maior risco de óbitos ou casos graves quando comparada a outros vírus da gripe.

A Prefeitura de Penedo destaca que a vacinação continua sendo a medida mais segura para proteger vidas e reduzir internações, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

Por Assessoria SMs