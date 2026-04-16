Jovem de 26 anos é preso em Maceió por suspeita de abuso sexual contra enteada de 11 anos

16 de abril de 2026
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Divulgação/PC-AL

A Polícia Civil de Alagoas prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (16), um jovem suspeito de armazenar e divulgar cenas de abusos infantis. A prisão do suspeito, de 26 anos, que não teve o nome divulgado, aconteceu no bairro da Jatiúca, em Maceió. Ele trabalha como tradutor.

 

De acordo com a polícia, o suspeito foi preso em cumprimento a um mandado judicial expedido pela Justiça da Paraíba. Com o tradutor, foram encontradas provas e evidências dos abusos.

 

A Polícia Civil informou ainda que o suspeito compartilhava imagens da enteada, de 11 anos, e de outra criança em aplicativos de mensagens. Não há informações sobre o conteúdo dessas imagens.

 

A delegada de Crimes Contra Crianças e Adolescentes, Talita Aquino, informou, durante uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (16), que a Polícia Civil investiga uma possível rede criminosa que grava e compartilha fotos e vídeos de abusos sexuais contra crianças.

 

De acordo com a delegada, as investigações foram prejudicadas devido a um vazamento de informações após a Polícia Militar (PM) acessar o mandado de prisão.

 

Na casa de um outro suspeito, que não foi preso, a polícia apreendeu equipamentos eletrônicos onde eram armazenados e divulgados os materiais com cenas dos crimes. Talita afirmou que divulgação precipitada da prisão de um animador de festas infantis nesta semana comprometeu a continuidade das investigações.

 

“Hoje nós demos cumprimento a um mandado de busca e apreensão de outro investigado e, infelizmente, foi constatado pela perícia que foram apagadas imagens e vídeos de aparelhos eletrônicos, pois ele já tinha conhecimento de que era investigado”, lamentou a policial.

 

Talita informou ainda que a Polícia Civil iniciou as investigações há cerca de três meses, quando recebeu denúncias anônimas e houve compartilhamento de informações com a Polícia Federal.

 

“O vazamento das informações será investigado pela Polícia Civil, e nós iremos cobrar a responsabilização. Estamos profundamente indignados, toda a equipe da delegacia, porque sabemos que investigações de crimes relacionados a abusos infantis demandam uma atuação específica e qualificada, e nós fazemos todo o nosso trabalho com a maior responsabilidade possível”, comentou a delegada.

 

g1 entrou em contato com a Polícia Militar para saber se houve vazamento de informações por parte do órgão e foi orientado a procurar a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-AL).

 

A reportagem entrou em contato com a assessoria da SSP para saber se a pasta irá se posicionar sobre o vazamento, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

 

 

Fonte: G1/AL

 

16 de abril de 2026
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