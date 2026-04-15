Cine Penedo exibe lançamentos e inicia programação com sessão gratuita nesta quarta, 15

15 de abril de 2026
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Prepare a pipoca e garanta o seu lugar na poltrona! O Cine Penedo acaba de divulgar a sua grade de programação para esta semana, trazendo desde clássicos gratuitos até lançamentos de tirar o fôlego.

 

Com opções que variam de animações para toda a família até o terror psicológico, a opção de lazer começa nesta quarta-feira, 15, com a exibição da sessão gratuita que apresenta o sensacional remake do clássico A Fantástica Fábrica de Chocolates.

 

O ator Johnny Depp interpreta Willy Wonka, o excêntrico dono da maior fábrica de doces do planeta na produção dirigida pelo renomado cineasta Tim Burton. O acesso gratuito ao Cine Penedo acontece todas as quartas-feiras, em duas sessões, 15h e 19 horas.

 

A retomada da projeção regular de filmes no Cine Penedo é mais um marco histórico na Cidade Criativa da Unesco, na categoria Cinema, com opção para todas as faixas etárias e estilos diferentes de produções cinematográifcas, inclusive lançamentos.

 

As novidades em cartaz nesta semana são o Velho Fusca, Devoradores de Estrelas e Cinco Tipos de Medo. Vale lembrar que o ingresso custa apenas dez reais, com direito à meia entrada, pagamento feito apenas por meio do pix na bilheteria do Cine Penedo.

 

Confira abaixo dia e horário dos filmes em cartaz esta semana 

 

  • Quinta-feira, 16 de abril

 

15 horas – O Velho Fusca 

Sinopse: Nando é um jovem que descobre um antigo Fusca abandonado na garagem de seu avô. Ao decidir reformar o carro, ele não apenas descobre peças mecânicas, mas também segredos de família e uma conexão inesperada com o passado que mudará seu futuro. No elenco, artistas consagrados como Tonico Pereira, Cleo Pires e Danton Mello contracenando jovens talentos da dramaturgia nacional.

 

19h30 – Devoradores de Estrelas

 

Sinopse: Baseado no best-seller de ficção científica, o filme acompanha um astronauta que acorda em uma nave espacial sem memória de quem é ou de sua missão. Ele logo descobre que é a última esperança da humanidade para evitar uma catástrofe solar e precisará usar toda a sua inteligência para sobreviver no vazio do espaço.

 

  • Sexta-feira, 17 de abril

 

15 horas – Pânico 7 

 

Sinopse: O assassino Ghostface retorna mais uma vez para aterrorizar os sobreviventes. Em uma trama repleta de reviravoltas e metalinguagem, novas e antigas figuras precisam se unir para descobrir quem está por trás da máscara antes que o massacre recomece.

 

19h30 – Super Mario Galaxy 

 

Sinopse: O encanador mais famoso do mundo parte em uma jornada intergaláctica! Mario precisa viajar por diferentes planetas e gravidades para resgatar a Princesa Peach e impedir que os planos de dominação universal de Bowser se concretizem.

 

  • Sábado, 18 de abril

 

15 horas – Super Mario Galaxy

19 horas – Cinco Tipos de Medo

 

Sinopse: Um drama urbano que entrelaça a vida de cinco personagens em Cuiabá. Após uma experiência traumática, suas trajetórias se cruzam em uma busca por redenção, superação e a compreensão dos diferentes medos que paralisam a existência humana na sociedade moderna.

 

  • Domingo, 19 de abril

 

15 horas – Cinco Tipos de Medo

19 horas – Devoradores de Estrelas

 

Para mais informações e atualizações diárias, siga o perfil oficial do Cine Penedo no Instagram.

 

 

Fonte: Secom PMP

15 de abril de 2026
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