TRE de Alagoas promove mutirão para regularização eleitoral neste sábado (18)

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) realiza, neste sábado (18), um mutirão de atendimento voltado aos eleitores que precisam regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral. A ação acontece na Central de Atendimento ao Eleitor de Maceió, localizada no bairro da Gruta, das 8h às 14h, sem necessidade de agendamento prévio.

A iniciativa ocorre em um momento de aumento significativo na procura por serviços eleitorais, comum nas semanas que antecedem o fechamento do cadastro eleitoral, previsto para o dia 6 de maio. Para estar apto a votar nas próximas eleições, o eleitor deve estar com a situação regularizada até essa data.

De acordo com dados do TRE/AL, mais de 220 mil eleitores em Alagoas estão com o título cancelado, enquanto cerca de 119 mil ainda precisam realizar a coleta biométrica. O mutirão busca justamente ampliar o acesso aos serviços e reduzir essa demanda reprimida.

Durante a ação, serão oferecidos diversos atendimentos, como emissão do primeiro título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral, atualização de dados cadastrais, coleta biométrica e regularização de pendências.

Fonte: Gazetaweb