Novo delegado assume Polícia Civil de Alagoas por 60 dias após investigação contra Gustavo Xavier

Novo delegado assume Polícia Civil de Alagoas por 60 dias após investigação contra Gustavo Xavier

Gustavo Xavier do Nascimento foi afastado do comando da Polícia Civil de Alagoas (PC/AL) após ser alvo de investigação da Polícia Federal por suspeita de ligação com um esquema de fraude em concursos públicos.

A medida foi assinada no dia 30 de março pela magistrada Cristiane Mendonça Lage, da 16ª Vara Federal da Paraíba. Com o afastamento, o delegado Thales Silva Araújo foi designado pelo governo do estado para assumir a função pelo prazo de 60 dias.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (13). Com isso, Thales Araújo passa a responder temporariamente pelo comando da Polícia Civil de Alagoas durante o período determinado.

Em nota enviada ao g1, o Governo de Alagoas informou que o delegado, que a substituição preserva os direitos à ampla defesa e à presunção de inocência de Gustavo Xavier, além de reforçar que colabora com as investigações e mantém o foco na regularidade dos serviços prestados à população.

Quem é Thales Araújo

Thales Silva Araújo é delegado da Polícia Civil de Alagoas desde 2014. Ele possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, concluída em 2009, e especialização em Direito Penal e Processual Penal.

Ao longo da carreira, também realizou cursos de capacitação na área policial, incluindo formação em operações táticas, crimes cibernéticos, balística forense, identificação de armas de fogo, investigação de homicídios e polícia comunitária.

Com a nomeação, o delegado passa a responder pela Delegacia Geral da Polícia Civil de Alagoas de forma temporária pelos próximos 60 dias.

Fonte: G1/AL