PM apreende quase 20 kg de drogas e armas em Alagoas

Quase 20 quilos de drogas e dois revólveres foram apreendidos por equipes da Polícia Militar de Alagoas nesta quarta-feira (27). As ações foram realizadas nos municípios de Arapiraca e Piranhas.

Em Arapiraca, as equipes foram acionadas para averiguar a existência de um suposto ponto de tráfico no bairro São Luiz I. Durante a abordagem a um veículo que deixava o imóvel, os policiais encontraram com uma passageira uma bolsa contendo porções de maconha, cocaína e crack, totalizando mais de um quilo de entorpecentes.

A mulher confirmou ter saído da residência com o material. Em seguida, os militares entraram no imóvel após autorização de uma moradora.

Na garagem, um homem tentou esconder uma sacola dentro de um carro, mas os policiais localizaram cerca de 650 gramas de drogas, entre maconha, cocaína e crack, além de uma balança de precisão e R$ 75 em dinheiro.

Durante as buscas, os agentes encontraram em um dos quartos três tonéis azuis com mais de 17 quilos de drogas, além de uma balança de precisão, R$ 2.419 em espécie, dois revólveres e 16 munições calibre 38.

Também foram apreendidos quatro celulares e dois veículos utilizados na ocorrência.

Todos os envolvidos e o material recolhido foram encaminhados à Polícia Civil para os procedimentos legais.

OUTRA OCORRÊNCIA

Já em Piranhas, equipes da COPES realizavam patrulhamento na localidade conhecida como Fazendinha, apontada pela polícia como área de incidência de tráfico de drogas, quando um suspeito fugiu ao perceber a chegada das viaturas.

Apesar de não ter sido localizado, o homem abandonou em um terreno baldio mais de meio quilo de cocaína e crack, além de uma balança de precisão e pouco mais de R$ 97 em cédulas e moedas.

O material também foi levado para a delegacia responsável pela região.

As duas ocorrências foram conduzidas por militares da Companhia de Operações Policiais Especiais do Sertão (COPES) e do 3º Batalhão.

Fonte: Gazetaweb com Assessoria