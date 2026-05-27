Saúde de Penedo regulariza repasses à Acresc de Penedo

27 de maio de 2026
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A vereadora Raquel Tavares usou a tribuna da Câmara Municipal de Penedo para agradecer à Secretaria de Saúde e à secretária Waninna Mendonça pela regularização dos repasses financeiros à Associação Comunitária de Reabilitação e Equoterapia Santa Clara (Acresc). A medida, que encerra um período de cobranças contundentes por parte da parlamentar, garante a continuidade dos serviços essenciais da instituição.
Com a liberação das verbas atrasadas pelo município, o atendimento aos pacientes que dependem do SUS está assegurado. Em seu pronunciamento na sessão presidida por Messias da Filó, a vereadora destacou que a resolução do impasse resultará na entrega de cadeiras de rodas e aparelhos auditivos para a comunidade já no próximo mês.
por Redação
27 de maio de 2026
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