Penedo sedia encontro nacional dos Conselhos Municipais de Educação

Entre os dias 27 e 29 deste mês, o Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, antigo Cine São Francisco, localizado no Centro Histórico, recebe o VIII Fórum de Presidentes dos Conselhos Municipais de Educação.

O encontro, que conta com o apoio da Prefeitura de Penedo, reúne presidentes de Conselhos Municipais de Educação de diversos estados brasileiros e municípios alagoanos. O evento é realizado pela União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME).

“O Fórum Nacional de Presidentes de Conselhos Municipais de Educação é o segundo maior evento realizado pela União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação no Brasil. Ele reúne, inicialmente, todos os presidentes de conselhos, por meio de edital, além de conselheiros municipais de todos os estados da Federação e o Distrito Federal, que estão representados. Também participam conselheiros das câmaras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), bem como dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb. Isso possibilita, em um primeiro momento, uma discussão sobre a legislação e tudo o que está sendo debatido atualmente em Brasília”, explicou o presidente nacional da UNCME, Humberto Gonzaga.

O Fórum Nacional traz como tema central: “Conselhos Municipais de Educação: Órgãos de Controle e seu Papel nos Sistemas de Ensino”. A presidenta do Conselho Municipal de Educação de Penedo, Keith Guimarães, também esteve presente na solenidade de abertura do evento nacional.

“Para nós, do Conselho Municipal de Educação de Penedo, é uma honra receber colegas conselheiros de todo o Brasil. Até sexta-feira (29), vamos discutir a importância dos colegiados no controle social e, mais do que isso, encaminhar toda a atuação dos Conselhos Municipais de Educação na construção, elaboração e reelaboração dos planos municipais de educação”, acrescentou.

O secretário de Educação de Penedo também participou da mesa de abertura do evento. Luciano Lucena agradeceu a presença de todos os participantes e a confiança depositada na cidade ao sediar um evento deste porte.

“Agradecemos a presença de todos vocês e a parceria com o presidente nacional da União dos Conselhos Municipais de Educação. Também quero agradecer a presença do representante do Ministério da Educação. Penedo se transforma em um palco onde iremos discutir ideias e melhorias, contribuindo para a educação do nosso país. Avanços para os planos municipais e estaduais de educação também serão debatidos aqui em nosso município. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Tenho certeza de que, durante esses três dias, todos contribuirão com a agenda de avanços na educação do nosso país”, encerrou.

O VIII Fórum de Presidentes dos Conselhos Municipais de Educação acontece pela primeira vez em Penedo, entre os dias 27 e 29 de maio, nos turnos da manhã e da tarde, no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto. Para mais informações, acesse o portal da entidade realizadora: https://uncme.org.br/inicio/

Por Secom PMP