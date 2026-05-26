Viligância Sanitária apreende 200 quilos de alimentos fora do prazo de validade em Maceió

Viligância Sanitária apreende 200 quilos de alimentos fora do prazo de validade em Maceió

A Vigilância Sanitária de Maceió (Visa) apreendeu, nesta segunda-feira (25), 200 quilos de alimentos estragados e com o prazo de validade e já vencido durante fiscalização em supermercados e frigoríficos localizados nos conjuntos Graciliano Ramos e Village Campestre, no bairro Cidade Universitária, parte alta da capital. Entre os produtos recolhidos estavam mortadela, bacon, charque e queijo.

Segundo a Visa, os estabelecimentos foram autuados e vão responder a processo administrativo. As penalidades podem incluir multas que variam de R$ 180 a R$ 38 mil em casos de reincidência.

O chefe especial da Visa em Maceió, Airton Santos, afirmou que a ação teve como objetivo evitar riscos à saúde da população e reforçou a importância de os consumidores verificarem a validade e as condições dos produtos antes da compra.

“É fundamental que a população observe sempre o prazo de validade e a qualidade dos alimentos para evitar problemas de saúde”, destacou.

Como denunciar

A população pode denunciar irregularidades que ofereçam riscos à saúde em estabelecimentos comerciais pelos canais da Vigilância Sanitária de Maceió:

Telefone: (82) 3312-5496, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h;

WhatsApp: (82) 98752-2000, com atendimento 24 horas.

As denúncias são anônimas e o sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: G1/AL