homem é preso por atropelar a ex e uma menor em Rio Largo por não aceitar fim do relacionamento

De acordo com informações apuradas pela TV Asa Branca Alagoas, o suspeito, identificado apenas como Thiago, havia fugido do local após jogar o carro que dirigia em cima das vítimas.

Testemunhas informaram que, além da ex-companheira do suspeito, outras duas mulheres, familiares e amigas da vítima, também foram atingidas pelo carro. As três tiveram escoriações e foram socorridas ao Hospital Professor Ib Gatto Falcão, em Rio Largo.