homem é preso por atropelar a ex e uma menor em Rio Largo por não aceitar fim do relacionamento

23 de maio de 2026
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Reprodução/TV Asa Branca Alagoas

Um homem foi preso nesta sexta-feira (23) por tentativa de feminícidio contra a ex e tentativa de homicídio contra alguns familiares da vítima ao atropelá-los na cidade de Rio Largo, Região Metropolitana de Maceió. Testemunhas e parentes filmaram o crime (veja acima).

A polícia cumpriu mandado de prisão que havia contra ele pelos crimes, que foram cometidos em 18 de abril deste ano. Entre as vítimas do atropelamento, está uma menor de 14 anos.

De acordo com informações apuradas pela TV Asa Branca Alagoas, o suspeito, identificado apenas como Thiago, havia fugido do local após jogar o carro que dirigia em cima das vítimas.

Testemunhas informaram que, além da ex-companheira do suspeito, outras duas mulheres, familiares e amigas da vítima, também foram atingidas pelo carro. As três tiveram escoriações e foram socorridas ao Hospital Professor Ib Gatto Falcão, em Rio Largo.

Fonte: G1/AL

23 de maio de 2026
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