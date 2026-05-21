Delmiro Gouveia ‘Existia uma amizade muito grande entre eles’, diz delegado que investiga morte de policiais em viatura

Segundo o delegado, Denivaldo e Gildate trabalhavam juntos havia mais de dez anos na delegacia regional de Delmiro Gouveia. Já Yago, que ingressou na corporação em 2023, também mantinha uma relação próxima com os colegas.

“Eram todos considerados amigos, irmãos. Existia uma amizade muito grande entre eles. Não havia histórico de conflito ou agressividade”, afirmou Mero durante coletiva de imprensa.

Crime

Um policial civil foi preso na madrugada desta quarta-feira (20), suspeito de matar dois colegas de corporação dentro de uma viatura policial, na cidade de Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas. A Polícia Civil investiga o caso.