Operação investiga fraudes em concurso para agente e delegado da PF em União dos Palmares
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (19), uma operação para investigar fraudes em concurso público da instituição em União dos Palmares, no interior de Alagoas. Os policiais cumprem um mandado de busca e apreensão. Não há presos.
Segundo a PF, a Operação Último Elemento apura suspeitas de irregularidades em um concurso para os cargos de agente e delegado da corporação.
Durante o cumprimento do mandado, os policiais apreenderam um aparelho celular e um computador, que serão periciados e poderão contribuir para o avanço das investigações.
A ação é um desdobramento de uma investigação anterior que também apurava fraudes em concursos públicos.
Fonte: G1/AL