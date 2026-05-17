Pai é preso suspeito de estuprar filha após ela voltar de show no interior de Alagoas
Um homem de 46 anos foi preso na Barra de Santo Antônio, no interior de Alagoas, suspeito de estuprar a filha após ela voltar de um show em São Luís do Quitunde, município vizinho ao local onde o crime aconteceu. O nome do suspeito não foi informado.
De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu na madrugada de sábado (16). A jovem de 20 anos contou que após voltar do show, ela foi para casa, tomou banho, colocou um pijama e foi dormir.
A vítima disse aos militares que acordou e ficou sem reação, ao perceber que o pai estava tirando a roupa dela e a estuprando.
Pai e filha foram encaminhados à Central de Flagrantes, em Maceió, onde o homem ficou preso. Depois, a jovem foi levada, junto da mãe, para o Hospital da Mulher, para receber atendimento médico.