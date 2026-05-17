Pai é preso suspeito de estuprar filha após ela voltar de show no interior de Alagoas

17 de maio de 2026
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G1

Um homem de 46 anos foi preso na Barra de Santo Antônio, no interior de Alagoas, suspeito de estuprar a filha após ela voltar de um show em São Luís do Quitunde, município vizinho ao local onde o crime aconteceu. O nome do suspeito não foi informado.

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu na madrugada de sábado (16). A jovem de 20 anos contou que após voltar do show, ela foi para casa, tomou banho, colocou um pijama e foi dormir.

A vítima disse aos militares que acordou e ficou sem reação, ao perceber que o pai estava tirando a roupa dela e a estuprando.

Pai e filha foram encaminhados à Central de Flagrantes, em Maceió, onde o homem ficou preso. Depois, a jovem foi levada, junto da mãe, para o Hospital da Mulher, para receber atendimento médico.

Fonte: G1/AL
17 de maio de 2026
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