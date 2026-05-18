Estudantes de escolas da Prefeitura de Penedo avançam para etapa inter-regional do JEAL 2026

18 de maio de 2026
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SEMED

A delegação penedense fez história na etapa regional dos Jogos Estudantis de Alagoas (JEAL) realizada neste final de semana. Onze atletas conquistaram a medalha de ouro em competições de atletismo e avançaram para a próxima fase da competição.

 

As provas que reuniram alunos e alunas de unidades de ensino públicas e particulares de Penedo, Feliz Deserto, Piaçabuçu, Igreja Nova, Porto Real do Colégio e São Brás aconteceram na Vila Olímpica Luís Gerônimo Pereira, localizada na sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

 

O complexo esportivo também atende as escolas da rede pública municipal inseridas no Programa Educação em Tempo Integral, inovação instituída pelo prefeito Ronaldo Lopes.

Foto: SEMED

 

“Nós batemos o recorde na quantidade de estudantes participando das provas de atletismo no JEAL, com onze atletas das nossas escolas vencendo 13 provas, sendo que Camila e Dafnne foram primeiro lugar em duas. E a gente teria mais atletas passando para a etapa inter-regional se o regulamento não tivesse sido alterado este ano. Com a nova regra, somente o campeão em cada prova conquista vaga para essa nova fase e nós tivemos disputa com todo o pódio fromado só por nossos atletas”, explica o diretores de esportes da SEMED, professor Joel Júnior.

 

Confira abaixo a relação dos atletas que continuam representando Penedo nas provas de atletismo no JEAL 2026:

 

CATEGORIA INFANTIL (12 a 14 anos)

 

  • Corrida de 80 metros  masculino – Thallys (Escola Barão de Penedo)
  • Corrida de 80 metros feminino – Camila (Escola Barão de Penedo)
  • Corrida de 150 metros masculino – Gustavo (Escola Wilton Lisboa Lucena)
  • Corrida de 150 metros – Yara (Escola Barão de Penedo)
  • Salto em distância – Pedro (Escola Wilton Lisboa Lucena )
  • Salto em distância – Camila (Escola Barão de Penedo)
  • Lançamento de Dardo – Emilly (Escola Barão de Penedo)

 

JUVENIL (15 a 17 anos)

 

  • Corrida de 100 metros – Vinicius (Escola Barão de Penedo)
  • Corrida de  400 metros  – Kelly (Escola Barão de Penedo)
  • Salto em distância – Dafnne (Escola Douglas Apratto Tenório)
  • Salto em altura – Dafnne (Escola Douglas Apratto TenórioDouglas)
  • Dardo – Márcio (Escola Vereador Manoel Soares)
  • Dardo – Mikaely (Escola Douglas Apratto Tenório)

 

Vale destacar que o aluno Márcio Santos foi campeão geral de sua categoria, no lançamento de dardo, na edição do ano passado do JEAL e volta a desempenhar bem na prova que o levou aos Jogos Escolares Brasileiros 2025, quando conquistou a medalha de prata.

Foto: SEMED

 

E para competir novamente com os demais finalistas do JEAL 2026, tanto Márcio quanto os demais atletas adolescentes precisam vencer as respectivas provas da etapa inter-regional, agendada para a última semana deste mês, novamente na Vila Olímpica da SEMED.

 

O professor Joel Júnior informa ainda que a equipe de handebol infantil masculino da Escola Municipal Santa Luzia também avançou de fase e representará Penedo na etapa inter-regional, em Arapiraca, cidade escolhida para as competições dos esportes coletivos.

 

 

Por Secom PMP

 

18 de maio de 2026
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