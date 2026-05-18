CRB derruba invencibilidade do Sport e deixa Z-4 da Série B: 2 a 1

18 de maio de 2026
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Ginival Paparazzi

O Campeonato Brasileiro da Série B tinha uma equipe invicta até a noite deste domingo (17): o Sport. Porém, não tem mais. E o responsável por acabar com a invencibilidade rubro-negra foi o CRB. Pela nona rodada da competição nacional, o Galo levou a melhor e venceu por 2 a 1. Mikael e Danielzinho, um em cada tempo, marcaram os gols do Galo, enquanto Perotti descontou ao Leão.

 

Com o resultado, o Regatas deixa a zona de rebaixamento e sobe ao 13º lugar, com 11 pontos. O clube pernambucano, por sua vez, fica na terceira colocação, com 16 pontos, e perde a chance de reassumir a liderança da competição.

 

Na próxima rodada da Segundona, os times irão entrar em campo no fim de semana. No sábado (23), o Sport encara o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul/RS, enquanto o CRB vai jogar contra a Ponte Preta no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 16h30 do domingo (24).

 

 

 

Fonte: Gazetaweb

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