CRB derruba invencibilidade do Sport e deixa Z-4 da Série B: 2 a 1

O Campeonato Brasileiro da Série B tinha uma equipe invicta até a noite deste domingo (17): o Sport. Porém, não tem mais. E o responsável por acabar com a invencibilidade rubro-negra foi o CRB. Pela nona rodada da competição nacional, o Galo levou a melhor e venceu por 2 a 1. Mikael e Danielzinho, um em cada tempo, marcaram os gols do Galo, enquanto Perotti descontou ao Leão.

Com o resultado, o Regatas deixa a zona de rebaixamento e sobe ao 13º lugar, com 11 pontos. O clube pernambucano, por sua vez, fica na terceira colocação, com 16 pontos, e perde a chance de reassumir a liderança da competição.

Na próxima rodada da Segundona, os times irão entrar em campo no fim de semana. No sábado (23), o Sport encara o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul/RS, enquanto o CRB vai jogar contra a Ponte Preta no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 16h30 do domingo (24).

Fonte: Gazetaweb