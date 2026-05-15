Virginia anuncia término com Vini Jr. e faz forte desabafo

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Vini Jr. em uma publicação feita no Instagram na manhã desta sexta-feira (15/5).

No post, a empresária admitiu torcer pela felicidade e pelo sucesso do ex-namorado e pediu que o momento seja “uma página virada na vida de cada um”.

Virginia e Vini Jr. estavam juntos desde meados de julho de 2025. A mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo engatou o romance com o jogador logo após o aniversário de 25 anos dele.

Leia o desabafo completo de Virginia sobre o término com Vini Jr.

“Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou.

Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação.

Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer.

Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho.

Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha!

Obrigada. 🥂❤️”

Fonte: Metrópoles