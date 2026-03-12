Com eliminação, Babu Santana perde apartamento de R$ 270 mil

12 de março de 2026
Babu Santana perdeu o apartamento de R$ 270 mil que tinha direito no BBB 26. Ao ser eliminado na última terça-feira (10), o Veterano deixou de cumprir os requisitos para obter em definitivo o imóvel.

De acordo com as regras do reality, o primeiro passo para ganhar o apartamento é se tornar líder – posto que o ator conseguiu pela primeira vez em suas duas participações no reality show. O segundo critério é ganhar a festa (algo que ele também conquistou, com o tema “Nós do Morro”, valorizando sua trajetória teatral).

No entanto, o terceiro item da regra não chegou a ser cumprido por Babu: com a eliminação no 8º Paredão, ele não conseguiu se tornar um dos 10 finalistas do programa, pois ainda há 13 participantes confinados.

Até agora, Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy e Samira Sagr são os únicos que já foram Líder e ainda continuam da casa, com chances de chegar ao Top 10.

 

