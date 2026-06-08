Penedo recebe nova e moderna escola, sala do Saúde Até Você Digital e 37 ruas pavimentadas em parceria com o Governo de AL

Penedo recebe nova e moderna escola, sala do Saúde Até Você Digital e 37 ruas pavimentadas em parceria com o Governo de AL

Penedo viveu, nesta segunda-feira, 08 de junho, mais um momento de avanço na educação, saúde e infraestrutura. Em parceria com o Governo de Alagoas, a Prefeitura de Penedo participou de uma série de inaugurações que reforçam o trabalho conjunto entre o município ribeirinho e o Estado para ampliar serviços públicos, melhorar a qualidade de vida da população e preparar a cidade para um novo ciclo de crescimento.

A agenda contou com a presença do governador de Alagoas, Paulo Dantas, do prefeito Ronaldo Pereira Lopes, do vice-prefeito Valdinho Monteiro, do deputado federal Luciano Amaral, do ex-secretário executivo de Saúde de Alagoas, Guilherme Lopes, vereadores, secretários municipais, autoridades estaduais e municipais, além da comunidade penedense.

A solenidade principal foi realizada na Escola Municipal de Educação Básica Maria Lucinda de Almeida Peixoto, unidade que passa a integrar oficialmente a rede municipal de ensino. O prédio funcionava anteriormente como Escola Estadual Professora Ruth Mendonça, conhecida como CAIC, e depois chegou a ser chamado informalmente de Escola Municipal da Santa Luzia. Agora, o espaço ganha nome definitivo e passa a homenagear uma mulher cuja trajetória tem forte ligação com a história de Penedo.

A nova unidade contará com 15 salas, sendo 12 salas regulares e 3 salas complementares, com capacidade para atender aproximadamente 600 alunos. A escola funcionará em regime regular, com turmas nos turnos da manhã e da tarde, contribuindo para reorganizar a rede municipal e oferecer melhores condições de ensino e aprendizagem.

Os estudantes que irão ocupar a nova escola serão remanejados de unidades que hoje funcionam acima da capacidade. Parte dos alunos virá da Escola Santa Luzia, que continuará atendendo normalmente em seu endereço atual. Também serão transferidos estudantes que atualmente frequentam espaços anexos da rede municipal, medida que garante mais conforto, estrutura e dignidade para alunos, professores e equipes escolares.

Para o prefeito Ronaldo Lopes, a entrega representa mais um passo dentro do planejamento da gestão municipal para fortalecer a educação pública. Durante a agenda, o gestor destacou que Penedo tem avançado com o apoio do Governo de Alagoas e ressaltou que a educação está entre as prioridades do município. O prefeito também lembrou os avanços obtidos na ampliação da oferta educacional, incluindo o crescimento da Educação de Jovens e Adultos e os investimentos na primeira infância.

“Hoje é um dia de muita alegria para Penedo. Essas entregas mostram a força da parceria entre a Prefeitura e o Governo de Alagoas, levando mais educação, saúde, infraestrutura e dignidade para a nossa população. Ao lado do prefeito Ronaldo Lopes, seguimos trabalhando para que Penedo continue avançando e cuidando cada vez melhor das pessoas”, destacou o vice-prefeito Valdinho Monteiro.

O secretário municipal de Educação, Luciano Barros Lucena, acompanhou a solenidade, ao lado de equipes da educação e de representantes da comunidade escolar. A entrega também reafirma o compromisso da gestão municipal com a melhoria da estrutura física das escolas, com ambientes mais adequados para o trabalho pedagógico e para o desenvolvimento dos estudantes.

HOMENAGEADA

A homenagem a Maria Lucinda de Almeida Peixoto dá ainda mais significado à inauguração. Nascida em 30 de novembro de 1927, no Recife, Maria Lucinda era filha do comerciante Arnaldo Almeida e da penedense Anna Gonçalves Almeida. Após o casamento com Roberto da Silva Peixoto, em 28 de dezembro de 1948, passou a morar em Penedo no ano seguinte, cidade onde construiu grande parte de sua história.

Maria Lucinda foi a primeira mulher a dirigir automóvel em Penedo, fato que marcou época e despertou curiosidade na população. Dinâmica, empreendedora e atuante, também trabalhou por cerca de 20 anos com sua granja, abastecendo a cidade com ovos e frangos. Após a morte do sogro, José Peixoto, dirigiu o Hotel e Cinema São Francisco ao lado do tio Mário Gonçalves.

Sua atuação comunitária também deixou marcas importantes. Em 1964, foi uma das fundadoras da Casa da Amizade e ocupou diversos cargos na instituição. Mulher de fé, colaborava com festividades da Igreja, decorava altares e andores de procissões, além de ser lembrada por sua generosidade, simpatia e disposição para ajudar. Maria Lucinda faleceu em 03 de janeiro de 2024, aos 96 anos.

OUTRAS INAUGURAÇÕES

Além da inauguração da escola, a agenda também marcou a entrega da sala do Saúde Até Você Digital em Penedo, instalada no moderno Complexo de Saúde Dr. Hélio Nogueira Lopes. O serviço amplia o acesso da população a atendimentos de saúde por meio da tecnologia, aproximando o cidadão de consultas e serviços digitais dentro da rede pública.

Durante a solenidade, foi destacado que o Saúde Até Você Digital oferece teleconsultas gratuitas 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados. O programa já registrou mais de 205 mil downloads e mais de 190 mil atendimentos, entre teleconsultas, 13 especialidades e emissão de laudos.

Na infraestrutura, Penedo também recebeu a inauguração de 37 ruas pavimentadas por meio de convênio entre a Prefeitura de Penedo e o Governo do Estado de Alagoas, através do programa Pró-Estrada. As obras incluem pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização horizontal e vertical, contemplando bairros e localidades como Constantino, Santo Antônio, Raimundo Marinho, Santa Luzia, Senhor do Bonfim e vias do Centro.

A lista de vias contempla ruas como Tenente Eulálio Bispo, Bom Jesus, Travessa Markus Thihatman, ruas do Conjunto São José, ruas do Loteamento São Gonçalo, Rua Duque de Caxias, Rua Santa Catarina, Travessa Santa Margarida, Rua Santa Isabel, Rua Alberto Mendes, Travessa Perilo Gomes e Travessa Fernando Peixoto, além de vias do Conjunto Nossa Senhora de Fátima e do Conjunto Santa Cecília.

A secretária municipal de Infraestrutura, Amanda Andrea Santos Lima Lobo, acompanhou a agenda que simboliza mais uma etapa do trabalho realizado para melhorar a mobilidade urbana, reduzir transtornos causados por poeira e lama e valorizar áreas residenciais que aguardavam por intervenções estruturantes.

Com as inaugurações desta segunda-feira, Penedo avança em três áreas fundamentais ao mesmo tempo: educação, saúde e infraestrutura. A parceria entre Prefeitura de Penedo e Governo de Alagoas fortalece a presença do poder público onde a população mais precisa, levando novos equipamentos, serviços modernos e obras que transformam a rotina das famílias penedenses.

Mais do que entregas físicas, a agenda representa planejamento, união institucional e compromisso com o futuro. Em cada sala de aula, em cada atendimento de saúde e em cada rua pavimentada, Penedo reafirma sua trajetória de inovação e crescimento, com uma gestão municipal que trabalha para ampliar oportunidades, cuidar das pessoas e construir uma cidade cada vez melhor para todos.

Fonte: Secom PMP