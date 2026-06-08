Vereador de São Miguel dos Campos, Jô do Açaí, reforça compromisso com a pré candidatura de Guilherme Lopes

A grande pré-campanha de Guilherme Lopes a deputado estadual segue crescendo cada vez mais e acaba de ganhar um reforço importante no interior de Alagoas. O vereador Jô do Açaí, de São Miguel dos Campos, declarou apoio ao projeto político liderado por Guilherme, fortalecendo ainda mais uma caminhada que vem se tornando gigante em várias regiões do estado.

Nome político de Joseph Robert Santos Martiniano, Jô do Açaí é vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro, MDB, eleito com mais de 1.000 votos, e integra a atual legislatura da Câmara Municipal de São Miguel dos Campos. Natural do município, ele construiu sua trajetória com forte ligação popular, principalmente a partir de sua atuação como empreendedor no comércio local, experiência que deu origem ao apelido pelo qual ficou conhecido pela população.

A chegada de Jô do Açaí ao grupo de Guilherme Lopes representa mais um passo importante na construção de uma base política ampla, municipalista e conectada com as demandas reais da população. Com atuação voltada para áreas como saúde, educação e segurança pública, o vereador passa a somar força a uma pré-campanha que não para de crescer e que vem chamando atenção pela capacidade de diálogo com lideranças de diferentes cidades alagoanas.

Guilherme Lopes tem se consolidado como um dos nomes mais preparados para representar o Baixo São Francisco na Assembleia Legislativa de Alagoas. Sua pré-campanha tem ganhado musculatura não apenas em Penedo, sua principal base política, mas também em municípios estratégicos, mostrando que o projeto ultrapassa fronteiras locais e se apresenta como uma alternativa forte para quem deseja uma representação regional mais presente, atuante e comprometida.

Fonte: Assessoria