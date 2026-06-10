Prefeito Ronaldo Lopes apresenta mais uma obra do PAP: píer vai fortalecer turismo em Penedo

Prefeito Ronaldo Lopes apresenta mais uma obra do PAP: píer vai fortalecer turismo em Penedo

A Prefeitura de Penedo segue avançando com novos projetos estruturantes por meio do PAP, Programa Acelera Penedo. Desta vez, o prefeito Ronaldo Lopes apresentou mais uma obra voltada ao fortalecimento do turismo e à valorização do Rio São Francisco: a construção de um píer.

O equipamento será implantado às margens do Velho Chico, em um ponto que faz parte da memória afetiva de muitos penedenses. No passado, o local já funcionou como parada de lanchas e balsas, especialmente da tradicional lancha da passagem, lembrada por moradores mais antigos da cidade.

Com o novo projeto, a gestão de Ronaldo Lopes e Valdinho Monteiro vai resgatar essa vocação histórica, mas com uma estrutura moderna, planejada para atender melhor embarcações turísticas, catamarãs e lanchas que realizam passeios pelo Rio São Francisco.

Durante a apresentação, o prefeito Ronaldo Lopes destacou que o píer flutuante será uma obra importante para ampliar o potencial turístico de Penedo, cidade que tem no rio, na história e no patrimônio cultural alguns de seus maiores atrativos.

“Estamos aqui nas margens do Rio São Francisco e vamos fazer uma grande obra turística, que é um píer flutuante. Aqui onde antigamente parava a lancha da passagem, os mais antigos se lembram disso, vai voltar a ser um píer, só que moderno, para vários barcos”, afirmou o prefeito.

A obra integra o conjunto de ações do Programa Acelera Penedo – PAP, iniciativa que vem impulsionando investimentos em infraestrutura, desenvolvimento urbano, turismo e geração de oportunidades para a população.

Com a implantação do píer flutuante, Penedo passa a se preparar ainda mais para receber visitantes, organizar o fluxo de embarcações turísticas e fortalecer atividades econômicas ligadas ao turismo no Rio São Francisco.

Segundo Ronaldo Lopes, o projeto representa mais uma etapa do compromisso da gestão com o crescimento da cidade e com a criação de novas oportunidades para os penedenses.

“Esta é mais uma obra do PAP, do Programa Acelera Penedo, programa que vai acelerar Penedo para o desenvolvimento do turismo e a geração de emprego e renda para as pessoas de Penedo”, ressaltou.

O píer flutuante reforça a estratégia da Prefeitura de Penedo de investir em obras que unem infraestrutura, memória, turismo e desenvolvimento econômico, valorizando o Rio São Francisco e preparando o município para um novo ciclo de crescimento.

Fonte: Secom PMP