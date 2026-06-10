Operação cumpre mandados para desarticular facções criminosas e prende suspeitos em Penedo

10 de junho de 2026
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Divulgação/SSP-AL

As forças de segurança de Alagoas realizam, nesta quarta-feira (10), uma operação para desarticular facções criminosas que atuam na região do Baixo São Francisco alagoano. Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em Penedo, expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital.

 

Até o momento, duas pessoas foram presas por suspeita de tráfico de drogas. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

 

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), Penedo ocupa uma posição geográfica estratégica para a entrada e o escoamento de armas e drogas em Alagoas.

 

A SSP informou ainda que a ação desta quarta-feira integra a Operação Protetor das Divisas, iniciada em 11 de maio.

 

Desde então, a operação já resultou na prisão de 21 pessoas, sendo 14 em flagrante e sete em cumprimento de mandados de prisão, além da apreensão de 23,7 quilos de drogas e oito armas de diferentes calibres.

 

 

Fonte: G1/AL

 

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