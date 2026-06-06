PM-AL apreende 25 armas e quase 22 quilos de drogas em uma semana

A Polícia Militar de Alagoas registrou, entre os dias 31 de maio e 06 de junho, a apreensão de 25 armas de fogo e quase 22 quilos de entorpecentes em todo o estado. O balanço estatístico, feito pela 2ª Seção, aponta ainda que as guarnições lavraram 72 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) durante o período.

No levantamento referente às armas de fogo, as equipes da corporação retiraram das ruas 13 revólveres, oito espingardas, três pistolas e uma carabina. Maceió concentrou o maior número de apreensões de armas, com 12 modelos. Na cidade de Maragogi, três espingardas e um revólver foram apreendidos.

O enfrentamento ao tráfico de drogas resultou na apreensão de 22 quilos de substâncias ilícitas. A maior parte corresponde à maconha, com oito quilos, seguida por 7,5 quilos de pasta de cocaína, 6,2 quilos de cocaína e 200 gramas de crack. Maceió também teve o maior registro de apreensão de drogas, com 8,8 quilos, enquanto a cidade de São Sebastião foi responsável por todo o montante de pasta de cocaína apreendido.

Além das apreensões, a Polícia Militar contabilizou 72 TCOs por crimes de menor potencial ofensivo. Desse total, Maceió novamente concentrou a maioria dos registros (18), seguida por Arapiraca (11) e Palmeira dos Índios (6).

Fonte: Ascom PM-AL