Prefeitura de Penedo amplia vacinação contra a gripe para toda a população

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que a vacinação contra a gripe está liberada para toda a população a partir desta segunda-feira, 8 de junho. A medida tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção dos penedenses contra os vírus influenza, especialmente neste período de maior circulação de doenças respiratórias.

A vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e pode ser recebida por todas as pessoas a partir de 6 meses de idade, sem limite máximo de idade, como determina a estratégia de imunização definida pelo Ministério da Saúde. Para se vacinar, é importante apresentar documento de identificação e, se possível, o cartão de vacinação.

A imunização é uma das principais formas de prevenção contra a gripe, reduzindo o risco de complicações, internações e óbitos causados pela doença. Além de proteger quem recebe a dose, a vacinação contribui para diminuir a circulação do vírus na comunidade, ajudando a proteger pessoas mais vulneráveis.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de que a população procure a unidade de saúde mais próxima e mantenha a vacinação em dia. A gripe pode causar sintomas como febre, tosse, dor de garganta, dores no corpo e mal-estar, podendo evoluir para quadros mais graves, principalmente em idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.

Com a ampliação da campanha, a Prefeitura de Penedo reafirma seu compromisso com a promoção da saúde e a prevenção de doenças, garantindo o acesso da população às vacinas oferecidas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Fonte: Assessoria SMS