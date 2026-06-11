Homem é preso suspeito de tentar matar irmão com golpes de vidro na cabeça e no pescoço

Homem é preso suspeito de tentar matar irmão com golpes de vidro na cabeça e no pescoço

A Polícia Civil prendeu, na quarta-feira (10), um homem de 29 anos suspeito de tentar matar o próprio irmão com golpes de vidro na cabeça e no pescoço, em São Sebastião, no Agreste de Alagoas. O nome dele não foi divulgado.

De acordo com a polícia, o suspeito foi preso em Arapiraca durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio qualificado. Ele foi encaminhado à Unidade de Homicídios da 7ª Região (UH7R), onde permaneceu à disposição da Justiça.

As investigações apontam que o crime ocorreu em 17 de fevereiro de 2019. Na ocasião, o suspeito teria atingido o irmão com um vaso de vidro na cabeça e, em seguida, o golpeado no pescoço com os cacos do objeto.

Fonte: G1/AL