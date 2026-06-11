Polícia Civil de Alagoas cumpre mandado e combate tráfico de drogas no Agreste

A Polícia Civil de Alagoas (PCAL) deflagrou nas primeiras horas desta quinta-feira (11) a Operação Raízes Rompidas. O objetivo é combater o tráfico de drogas e a posse ou porte irregular de armas de fogo e munições no município de Belém, no Agreste do Estado, e em cidades circunvizinhas.

O nome da operação faz referência ao caráter familiar e enraizado da atividade criminosa na localidade. A expressão “Raízes Rompidas” simboliza o objetivo da ação de romper a estrutura que sustentava e dava continuidade ao crime na região.

As investigações apontam que parte dos alvos são reincidentes e possuem passagens anteriores por crimes como associação criminosa e tráfico de drogas. As apurações também revelam a existência de um vínculo familiar na base da atuação criminosa, com a participação de integrantes da mesma família, que compartilhariam o mesmo núcleo de moradia e atuação na zona rural.

A operação foi comandada pelo delegado-geral da PCAL, Thales Araújo, e foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça, em endereços localizados na zona rural do município. Uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

A ação também contou com a participação dos delegados Rodrigo Temóteo, da Dinpol; João Paulo Tenório, da Delegacia de Homicídios da 5ª Região, Arthur Garrido, da 5ª Delegacia Regional de Polícia de Palmeira dos Índios e das equipes táticas e operacionais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), Diretoria de Inteligência Policial (Dinpol), da 5ª Delegacia Regional de Polícia (5ª DRP) de Palmeira dos Índios, da 5ª Unidade de Homicídios da Região e do Serviço Aeropolicial (Saer).

As investigações seguem em andamento e que novas diligências poderão ser realizadas. Informações que possam auxiliar o trabalho policial podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte: Ascom PC-AL