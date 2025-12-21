Influenciador Kel Ferreti é preso após se apresentar à polícia em Maceió

Kleverton Pinheiro de Oliveira, conhecido como Kel Ferreti, foi preso nesse domingo (21), em Maceió, após se apresentar à Polícia Civil (PC). A prisão ocorreu por determinação judicial, após o influenciador, condenado por estupro, descumprir medidas cautelares impostas pela Justiça enquanto recorria da sentença em liberdade.

Segundo a PC, o mandado de prisão foi expedido pelo desembargador João Lessa, da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, e cumprido pela Seção de Capturas da DRACCO. A corporação informou que a ação ocorreu de forma regular.

Kel Ferreti foi condenado em abril deste ano a 10 anos de prisão pelo crime de estupro. Em agosto, a pena foi reduzida para sete anos, a ser cumprida em regime semiaberto. No entanto, o descumprimento das regras levou à regressão para o regime fechado.

Entenda

O crime ocorreu em uma pousada no bairro de Cruz das Almas, em Maceió. No processo, a vítima relatou ter sido agredida fisicamente e impedida de deixar o local.

De acordo com o Ministério Público, entre as medidas cautelares descumpridas estavam o uso de tornozeleira eletrônica com restrição total de deslocamento, a proibição de sair da comarca sem autorização judicial e a obrigação de manter endereço atualizado.

O órgão apontou ainda que publicações em redes sociais indicavam deslocamentos irregulares e que a vítima acionou o botão do pânico ao menos três vezes, relatando situações de risco.

